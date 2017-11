Da domani a Taranto “ciak si gira!” con Sergio Rubini

Iniziano a Taranto domani (9 novembre) le riprese del nuovo film di Sergio Rubini che sarà girato interamente nel capoluogo jonico; il lungometraggio, in uscita nelle sale il prossimo anno, vede come protagonisti attori di calibro nazionale, come Rocco Papaleo, Bianca Guaccero e lo stesso Sergio Rubini, solo per citarne alcuni. Nelle riprese saranno impegnati, come attori in piccoli ruoli e comparse, anche tantissimi tarantini che sono stati selezionati in un casting tenutosi recentemente presso l’Accademia di musica e recitazione “Francisco Tarrega” di Talsano.

“Storica” scuola di musica, da ormai quattro anni l’Accademia “Francisco Tarrega” ospita anche corsi di recitazione con docenti qualificati e di calibro nazionale, tra i quali Gisella Gobbi, collaboratrice e aiuto regia di molti registi italiani, tra cui proprio Sergio Rubini. Grazie alla Gobbi, che pur avendo origini romane ama profondamente la Puglia, e Taranto in particolare, l’Accademia “Francisco Tarrega” è così stata scelta come sede dei casting permettendo a centinaia di tarantini, in particolare bambini e ragazzi, di avere l’opportunità di essere selezionati dal celebre regista.

Non è la prima volta che l’Accademia “Francisco Tarrega” ospita registi e casting director; nell’ultimo anno, infatti, si sono svolti nella sede della Scuola, in via Beato Angelico a Talsano, anche i casting per il lungometraggio “Semina il vento” di Danilo Caputo, che sarà girato in primavera, e del cortometraggio “Nessun dorma” del giovane regista pugliese Paolo Strippoli, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.