Ore 9.55, Stazione di Roma Tiburtina: parte domani mattina il treno del Pd voluto da Matteo Renzi per toccare tutte le 107 province italiane in un viaggio che durerà otto settimane. Il convoglio, di 150 metri di lunghezza, è formato da cinque vagoni (tre di Freccia bianca e due di Intercity) che possono ospitare fino a cento persone e percorrerà l’Italia viaggiando sulle linee lente, con l’obiettivo dichiarato di portare il partito tra la gente. Lo slogan del tour ‘Destinazione Italia’ è scritto come un tag sui vagoni del treno che raffigurano i vari paesaggi del Paese: dalle colline verdi alle montagne innevate, fino alle scogliere sul mare. Il personale di bordo del tour sarà composto in larga parte da ‘millenials’.

Prime tappe, domani, a Fara Sabina, Civita Castellana, Narni, Spoleto e Fano. Nei giorni successivi il viaggio proseguirà mercoledì nelle Marche (Osimo, Recanati, Arquata del Tronto, uno dei paesi colpiti dal terremoto), giovedì in Abruzzo e Molise e quindi in Puglia, con una iniziativa a Taranto (20 ottobre), la città al centro della vertenza dell’Ilva. La settimana successiva, poi, il treno proseguirà il suo viaggio arrivando a Napoli dove nel fine settimana è prevista la conferenza programmatica del partito al museo ferroviario di Pietrarsa.

“Ciascuno di voi – ha scritto Renzi nei giorni scorsi in una lettera a dirigenti e parlamentari – è il benvenuto a bordo e proprio per stilare un calendario dettagliato vi chiedo un aiuto: toccando una tappa per ogni provincia ci piacerebbe avere da ciascuno di voi qualche indicazione. Un luogo simbolico, una fabbrica in crisi o un’azienda che cresce molto, una scuola ristrutturata, un centro per anziani, un’associazione da valorizzare, una periferia o un centro storico, un luogo della Resistenza o un centro giovanile, una struttura agricola o una start-up”.

E a Renzi, alla vigilia della partenza, oggi è arrivato il ‘messaggio’ di Walter Veltroni, sabato scorso insieme al premier Paolo Gentiloni e allo stesso segretario sul palco del teatro Eliseo di Roma per la festa del Pd. “Mi auguro – ha detto l’ex sindaco di Roma – che si ritrovi il più possibile il dialogo con quella parte della sinistra che sono una parte molto grande del paese. Mi auguro che sul treno di Renzi ci siano ago e filo a sufficienza per una ricucitura”.

Il treno del Pd verrà finanziato anche con una campagna di fundraising online lanciata sul sito del Partito democratico, dal quale sarà possibile seguire anche le tappe del viaggio. (askanews)

LE PRIME TRAPPE

Martedì 17 ottobre: Farfa, Civita Castellana, Narni, Spoleto

Mercoledì 18 ottobre: Fano, Osimo, Recanati, Montegranaro, Arquata del Tronto

Giovedì 19 ottobre: Pescara, San Salvo, Termoli

Venerdì 20 ottobre: Foggia, Barletta, Polignano, San Vito dei Normanni, Lecce, Taranto

Sabato 21 ottobre: Matera, Bari