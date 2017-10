Domani a Martina Franca il PrevenTour 2017

A Martina Franca, in piazza XX Settembre, domenica 22 ottobre sarà all’insegna della prevenzione, grazie al PrevenTour 2017, l’iniziativa dell’Associazione “Europa Solidale” Onlus che sensibilizza i cittadini sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e screening sanitari. Scopo del PrevenTour, infatti, è portare la prevenzione sanitaria direttamente dai cittadini raggiungendoli nelle piazze durante i weekend, quando hanno un po’ più di tempo per un controllo e per ascoltare i consigli dei medici.

Dalle ore 10 alle ore 20 di domenica 22 ottobre, in piazza XX Settembre a Martina Franca sarà allestito un villaggio della prevenzione sanitaria presso cui i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente ad esami audiometrici per la prevenzione dei disturbi al sistema uditivo, controlli e screening della glicemia e della pressione arteriosa. Il tutto in un clima festoso con intrattenimento per i più piccoli e il contributo di associazioni di volontariato, come la Croce Rossa Italiana, la FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti delle persone Audiolese) e tante altre.

La possibilità di screening sanitari offerta ai cittadini nella tappa di Martina Franca del PrevenTour sarà particolarmente ricca e variegata, grazie alla sensibilità di medici che hanno offerto la propri disponibilità con spirito di gratuità. Il responsabile scientifico è la dottoressa Cristina Liuzzi, specialista in otorinolaringoiatria e dirigente medico presso l’Ospedale Di Venere di Bari, che sarà in piazza con colleghi per fornire consulenze e visionare i risultati delle audiometrie che potranno essere effettuate gratuitamente.

Al Preventour 2017 i medici non effettueranno diagnosi ma, nel caso gli esami rilevassero patologie, inviteranno i cittadini a rivolgersi al medico di famiglia e alle strutture sanitarie. I medici saranno assisti in piazza dal personale della Croce Rossa Italiana che, inoltre, effettuerà dimostrazioni di manovre salvavita da realizzarsi in caso di incidenti domestici o stradali.

A Martina Franca PrevenTour 2017 è reso possibile da MAICO Taranto, Otosalus e Taranto Acustica, importanti aziende che, oltre a sostenere la manifestazione, metteranno a disposizione la professionalità di proprio personale sanitario e parasanitario. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione “Europa Solidale” Onlus in collaborazione con Croce Rossa Italiana, FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti delle persone Audiolese, Fondazione “Vanni Longo”, AISI Fisioterapisti Puglia.

A Martina Franca PrevenTour 2017 si avvale del patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Martina Franca, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto e ASL Taranto. L’Associazione “Europa Solidale” è una Onlus che da tempo fornisce assistenza medica gratuita, soprattutto odontoiatrica, agli indigenti e meno abbienti in propri laboratori a Taranto, attività resa possibile dalla disponibilità e dalla sensibilità di medici specialisti di ogni branca.

L’associazione, inoltre, distribuisce cibo a famiglie povere, sia recuperandolo quotidianamente dal surplus di mense mediante il “Progetto cibo cotto”, sia acquistando direttamente prodotti alimentari. Presidente dell’Associazione “Europa Solidale” Onlus è il dottor Giuseppe Russo, medico specialista neurologo e direttore sanitario della “Cittadella della Carità”. Finora questa associazione ha operato principalmente nel territorio jonico, ma con il PrevenTour 2017 ha esteso la propria sfera d’azione in tutta la Puglia e la Basilicata, anche grazie alla collaborazione sinergica di Istituzioni e di altri organismi benefici di altre provincie, nonché al sostegno di aziende.