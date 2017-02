Discarica Vergine, De Lorenzis (M5S): bonifica immediata

Sull’abbandono della discarica Vergine in agro di Lizzano, sull’accumulo di percolato e sui preoccupanti dati ambientali delle falde contaminate, interviene il deputato pugliese Diego De Lorenzis, membro del M5S in Commissione Trasporti, Poste e Comunicazione alla Camera, primo firmatario di un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente.

“Le discariche “Vergine” sono una bomba pronta ad esplodere – dichiara De Lorenzis – sappiamo che la falda risulta già inquinata e questo fenomeno potrebbe essere in relazione con la presenza della discarica. Ho presentato un’interrogazione al Ministro Galletti per chiedere la bonifica immediata e per assicurare che il principio “chi inquina paga” sia rispettato. Gli aspetti su cui pretendiamo trasparenza sono tanti: bisogna chiarire perchè ora non vi sono più i soldi per la bonifica e perché la Provincia di Taranto, contrariamente a quanto prescrive la legge, abbia restituito le fideiussioni alla società che si è anche rivelata una scatola vuota”.

Pur essendo vicine a Lizzano, le due discariche Vergine sono nell’isola amministrativa di Taranto in contrada Mennole e Palombara, attualmente nessuno sta gestendo le discariche. Anche se le discariche “Vergine” al momento non rientrano nell’elenco dei siti oggetto delle Sentenze della Corte di giustizia europea, non si può escludere che presto possano farne parte.