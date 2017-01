Discarica Italcave: a Statte dibattito pubblico contro l’ampliamento

infatti in riferimento alla notizia dell’ampliamento della discarica “Italcave” di Statte. Gli organi preposti hanno detto “no” a causa dell’innalzamento di criticità dal punto di vista ambientale e di contaminazione, mentre la posizione da parte del sindaco di Statte e della sua Giunta punta all’approvazione al “si”. L’appuntamento è fissato per martedi 17 gennaio, alle ore 18, presso la sede di in Corso Vittorio Emanuele 47 (Statte).

L’associazione di volontariato S.O.S. (Salviamo Ora Statte) organizza un dibattito pubblico aperto a tutte le associazioni, comitati e liberi cittadini per discutere e fronteggiare l’ennesimo sfregio al territorio, già fortemente penalizzato dall’inquinamento. Questo evento nasce