Differenziata, il Meetup Pulsano auspica l’ok per l’impianto di compostaggio

Il Meetup Pulsano ha recentemente inviato un’istanza all’attenzione del sindaco di Pulsano, Ecclesia, ed al consigliere delegato all’Ambiente ed Ecologia, Lupoli, per conoscere le intenzioni dell’Amministrazione Comunale circa l’Avviso Pubblico emanato dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche rivolto ai sindaci dei Comuni pugliesi per la manifestazione d’interesse alla localizzazione sul proprio territorio di strutture impiantistiche finalizzate alla valorizzazione della frazione organica dei rifiuti.

Nella gestione integrata dei rifiuti urbani occorre dare priorità all’avvio e consolidamento della raccolta differenziata, al fine di intercettare in purezza ed alla fonte la maggior quantità possibile di frazione organica presente, ambito in cui il Comune di Pulsano ha mostrato grosse difficoltà, palesate anche dalla recente determinazione regionale che ha stabilito l’ecotassa con aliquota massima per il Comune ionico, pari a 25,82€ a tonnellata.

Le tecnologie utilizzate nella realizzazione degli impianti per il trattamento biologico della frazione organica sono ormai consolidate ed assicurano la massima tutela per la salute pubblica e la tutela dell’ambiente in tutte le sue componenti. L’avviso della Regione Puglia ha previsto una a capacità di trattamento della frazione organica biodegradabile rientrante tra quelle di media dimensione (circa 50.000 t).

Per la localizzazione degli impianti sarà prioritariamente tenuto conto della distribuzione sul territorio regionale anche in riferimento all’impiantistica esistente ed ai flussi attualmente gestiti. Saranno, inoltre, privilegiate le aree di almeno 20.000 m2 secondo l’ordine gerarchico prescritto dal PRGRU

Il Comune di Pulsano dispone di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto per il trattamento della FORSU nel territorio comunale in località “La Palata”, redatto a novembre 2015 dallo Studio Cincavalli – De Pascali. Lo studio di fattibilità sopra citato è già stato inviato sia all’OGA Taranto, nella persona del Sub-commissario Dott. I. Stèfano, sia al Presidente della Regione Puglia, Dott. M. Emiliano. Con la stessa nota del 5/4/2016 si richiedeva l’organizzazione di un Tavolo Tecnico volto a formalizzare la candidatura del Comune di Pulsano e ad individuare l’iter amministrativo necessario per la realizzazione dell’impianto.

In data 2/8/2016 le società Green Project srl di Firenze e la GIFIN Srl di Putignano (BA), proponevano la realizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 (Project Financing). La manifestazione di interesse, la cui scadenza è prevista per il 6 gennaio 2017, è stata inoltrata dal Comune di Pulsano in data 30/12/2016 così come comunicatoci dal Civico Ente. Come Meetup Pulsano attendiamo la determinazione della Regione Puglia, auspicando si possa definitivamente porre fine alle scarse percentuali di raccolta differenziata che, negli anni, hanno segnato la cronaca cittadina ed infiammato il dibattito politico locale.

Meetup Pulsano