Differenziata, domani presidio sotto al Comune dei lavoratori dell’impianto Pasquinelli

TARANTO – Dopo aver appreso che la cooperativa L’Ancora da ieri, 28 dicembre, è stata posta in liquidazione, a nome dei lavoratori della selezione della differenziata presso l’impianto Pasquinelli, lo Slai Cobas chiede un incontro per domattina, 30 dicembre, ai vertici del Comune e dell’Amiu. I lavoratori della Pasqunelli saranno in presidio al Comune dalle ore 9,30.



«Vogliamo sapere subito che conseguenze avrà la messa in liquidazione per i lavoratori – è scritto in una nota – Comune e Amiu devono dare immediate soluzioni ai lavoratori per la continuità dell’occupazione e della loro attività lavorativa. I lavoratori della Pasquinelli, fermi da alcuni giorni per il ritrovamento dell’amianto sul nastro, chiedono inoltre di rientrare subito al lavoro da lunedì 2 gennaio 2017».