Differenziata: il Comune di Taranto mira al 5% in più per evitare l’ecotassa sui rifiuti

Anche quest’anno per il Comune di Taranto l’obiettivo da raggiungere è l’implementazione del 5% della raccolta differenziata rispetto al 2016 per evitare di pagare l’ecotassa regionale nella misura massima di € 25,82 per ogni tonnellata di rifiuti conferita in discarica e mantenere l’aliquota attuale pari ad € 7,50 per ogni tonnellata

L’ Amministrazione Melucci, d’intesa con l’AMIU, punta ad ottenere questo risultato nei mesi di settembre e ottobre e per questa ragione sono stati chiamati a maggiore collaborazione e al coinvolgimento attivo le parrocchie, gli enti militari e gli istituti scolastici, con una lettera ad essi inviata dall’assessore all’Ambiente Rocco De Franchi.

“L’Amministrazione Comunale, d’intesa con AMIU Taranto,- scrive l’assessore De Franchi- ha in animo di fornire un servizio gratuito a tutte le Amministrazioni Pubbliche che intendono effettuare delle operazioni di dismissione di archivi, suppellettili, materiali presenti in deposito. Il personale e i mezzi di Amiu Taranto si rendono disponibili ad effettuare la raccolta a domicilio dei seguenti materiali: carta, cartone, plastica, rifiuti ingombranti (tavoli, sedie, armadi, mobilia varia), rifiuti elettronici (computer, stampanti, telefoni, ecc.).”

Per concordare il giorno del ritiro del materiale, indicando le tipologie di rifiuti da conferire, è possibile contattare l’AMIU al seguente recapito telefonico 3346368481 o inviare una mail all’indirizzo amiu@amiutaranto.com. Le operazioni di raccolta saranno effettuate nei mesi di settembre ed ottobre 2017.

“ L’Amministrazione – spiega l’assessore- intende incentivare il sistema di raccolta differenziata con la collaborazione di tutti, così da scongiurare l’ipotesi di un aumento della TARI che graverebbe sulle tasche del cittadino.”