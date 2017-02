Decide la Città: seconda tappa al quartiere “Tamburi”

TARANTO – Sabato 11 febbraio, dalle ore 10, al quartiere Tamburi – zona mercato rionale – secondo appuntamento pubblico della campagna “Decide la Città”, verso le elezioni amministrative di Taranto del 2017. Un percorso che prevede l’ascolto e la catalogazione dei bisogni delle abitanti e degli abitanti di Taranto, che si svilupperà in maniera itinerante e partecipata nei mesi prima dell’appuntamento elettorale, per raccogliere le istanze da sottoporre alla/al nuova/o Sindaca/o del 2017, attraverso la costruzione di un programma che metterà assieme i bisogni e le proposte politiche per un’altra Taranto possibile, sulla base di 4 aree tematiche: Giustizia Social; Giustizia Ambientale; Riconversione Economica; Democrazia Radicale. Si potrà interagire con gli attivisti di Tuttamialacittà e rispondere a dei questionari che inizieranno a formare un database pubblico e partecipato.