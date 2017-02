Darsi un lavoro: a Taranto un laboratorio rivolto ai giovani

TARANTO – Un laboratorio rivolto ai giovani che vogliono diventare imprenditori di se stessi. Il progetto sarà presentato sabato 4 febbraio, alle ore 10, presso la Caritas della chiesa S.S. Medici in via Lago di Vico n. 3, alla presenza di sua eccellenza l’Arcivescovo di Taranto Mons. Filippo Santoro, il Referente della Fondazione “Centesimus Annus” dott. Lelio Miro, il coordinatore generale della diocesi sac. prof. Antonio Panico. Per diventare Imprenditori. Per mettersi in proprio. Per conoscere le leggi, la burocrazia, il mercato, la possibilità di avere finanziamenti. Per capire quali sono le migliori soluzioni per aprire la Partita Iva. Per studiare quali sono i migliori mercati di riferimento ed individuare l’attività più idonea. Con questa idea, sollecitata da sua Eccellenza l’Arcivescovo di Taranto Mons. Filippo Santoro e sviluppata dal gruppo di Taranto della fondazione “Centesimus Annus”, che studia e propaganda la Dottrina Sociale nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria, professionisti ed imprenditori della città, in collaborazione con associazioni, istituzioni ed enti, daranno vita ad un corso intensivo che nella prima fase preparerà i giovani partecipanti a discipline come Economia, Marketing, Comunicazione, Giornalismo, Informatica, Ricerca, Indagini, Robotica, Opportunità di Mercato, Vendita di idee, prodotti e servizi, mentre nella seconda fase esaminerà idee e progetti per trasformarli in impresa, attraverso un laboratorio assistito e continuo. In allegato troverà copia del manifesto divulgativo dell’evento, facsimile della domanda che dovrà essere inoltrata dai richiedenti a partecipare, piano di studi del laboratorio. Le lezioni teoriche e pratiche si terranno presso la Caritas della Parrocchia dei S.S. Medici, in via Lago di Vico n.3 di Taranto. Per ogni ulteriore informazione può telefonare al direttore del corso, Amedeo Cottino, 3683291518, o inviare una e-mail amedeocottino@yahoo.it.