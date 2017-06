D’Amato: M5S in Puglia riparte dalle piazze giovani di Mottola, Santeramo e Canosa 

“Coerenza, competenza, chiarezza di programma e onestà pagano. Il MoVimento 5 Stelle in Puglia riparte dalle piazze giovani e sorridenti di Mottola, Santeramo e Canosa.

Faccio i più sentiti auguri di buon lavoro ai neo sindaci Giampiero Barulli, Fabrizio Baldassarre e Roberto Morra. A loro e a tutti gli attivisti del M5S spetta ora il compito più difficile, rimettere in moto territori dissestati da decenni di malapolitica e malamministrazione. Sono fiduciosa, perché come ho visto durante la campagna elettorale, ci sono competenze, entusiasmo e voglia di fare.

Dal mio canto, metterò a loro disposizione le risorse del MoVimento che in questi anni si sono mobilitate per tenere un filo diretto e proficuo di dialogo tra dimensione europea e quella territoriale. Un feedback fondamentale per cogliere al meglio le opportunità dei fondi Ue per lo sviluppo sostenibile, di cui la Puglia, come il resto del Sud, hanno un grande bisogno”. Lo dice l’eurodeputata tarantina del MoVimento 5 Stelle, Rosa D’Amato, commentando il risultato dei ballottaggi nei comuni di Mottola (Taranto), Santeramo (Bari) e Canosa (Bat).