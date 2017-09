Il Comune di Taranto punta alla riqualificazione del Campo Scuola della Salinella

Il Comune di Taranto non perde l’occasione del bando “Sport Missione Comune”, nato da un protocollo d’intesa stipulato tra l’Anci e l’Ics (l’Istituto di credito sportivo) e progetta la riqualificazione del Campo Scuola di atletica leggera “Giuseppe Valente” nel quartiere Salinella. Il bando mette a disposizione dei comuni italiani la somma totale di 100 milioni di euro per realizzare opere di ristrutturazione, ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

“Questo bando- spiega l’assessore ai lavori pubblici Aurelio Di Paola- rappresenta per il Comune un’opportunità per progettare la riqualificazione e l’ammodernamento di una struttura sportiva della città secondo le indicazioni della FIDAL. Il campo scuola è uno spazio importante, ma ancora non adeguatamente valorizzato, per l’atletica leggera che, dopo gli opportuni interventi di riqualificazione, potrà elevarsi a strumento di riscatto e di rilancio di una periferia troppo spesso abbandonata, nonché proporsi nel circuito delle manifestazioni e competizioni internazionali di atletica leggera. La valorizzazione della struttura, in questo senso, contribuisce anche alla valorizzazione di un quartiere della città e offre risposte mirate alle esigenze della formazione, dell’avvicinamento dei ragazzi e dell’educazione allo sport. Diventa il luogo dove praticare sport e coltivare passioni, aggregare i più giovani ma anche le famiglie. Partiamo da qui- conclude l’assessore- ma lavoreremo sulle strutture sportive, per recuperarle, per riqualificarle, per valorizzarle perché crediamo nei valori dello sport e nelle potenzialità dei nostri giovani che devono trovare nella loro città strutture accoglienti per gli allenamenti e funzionali alle pratiche e discipline sportive”.