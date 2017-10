Comune di Taranto: domenica ipogei e Palazzo Pantaleo aperti ai visitatori

“Dopo il boom di visitatori in Città Vecchia per l’iniziativa delle scorsa domenica, vorremmo replicare l’esperienza e, con l’assessore alla cultura, Franco Sebastio – spiega l’assessore al patrimonio, Francesca Viggiano – abbiamo deciso che anche domenica prossima, 15 ottobre , in concomitanza con la giornata nazionale FAI, gli ipogei comunali di via Cava e Palazzo Pantaleo resteranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, prevedendo per quest’ultimo importante palazzo storico anche visite guidate gratuite. E’ una occasione che non volevamo perdere per valorizzare e per far conoscere i tesori del nostro patrimonio culturale. Ogni volta che abbiamo la possibilità di parlare di Taranto e di svelare i suoi tesoro noi ci siamo perché dalla narrazione, convinta ed entusiasta della nostra città, della sua storia e delle suo patrimonio architettonico e paesaggistico si deve partire per favorire un cambiamento di rotta e una nuova immagine per questa città”.