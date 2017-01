Comune di Taranto, allerta meteo: in arrivo forti precipitazioni piovose

Il sindaco di Taranto, Ippazio Stefàno, rende noto che la Regione Puglia-Servizio Protezione Civile ha comunicato che a partire da oggi e per le prossime 30 ore è possibile registrare un peggioramento delle condizioni meteorologiche con forti precipitazioni piovose. In ragione di ciò raccomanda alla cittadinanza e soprattutto agli automobilisti di prestare la massima attenzione in prossimità dei sottopassi cittadini, presso i quali, comunque, risultano installati appositi rilevatori che segnalano al Comando di Polizia Municipale i relativi livelli di guardia-

L’andamento di queste condizioni meteo è costantemente seguito dal Comando di Polizia Municipale il quale, a seconda delle esigenze, adotterà tutti i conseguenti provvedimenti di salvaguardia dei cittadini e degli automobilisti ai quali come già detto è raccomandata massima prudenza. E stato inoltre richiesto alla Direzione LL.PP. del Comune l’effettuazione dei servizi di controllo sul funzionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche.