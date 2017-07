Comune di Taranto: il sindaco Melucci avvia le consultazioni per la giunta

Tutta la settimana in corso sarà dedicata alle consultazioni con la coalizione di centrosinistra per definire la formazione della nuova Giunta.

«Le settimane scorse – spiega il Sindaco Melucci – sono state dedicate alle visite istituzionali, alle autorità, alla conoscenza dei dirigenti ai quali ho chiesto di conoscere necessità, criticità, progettualità in corso ed in prospettiva. Siamo, dunque, in una prima fase di orientamento della macchina ammnistrativa».

Nel calendario di questa settimana, il sindaco Melucci incontrerà i rappresentanti del PD, del Partito socialista, di Mutavento, di Taranto Bene Comune, delle liste che sostenevano Brandimarte , di P.E.R Diamoci del noi, di La Scelta#pertaranto, di Che sia primavera, dei Centristi per Taranto e della Puglia in più.

Il sindaco detta i tempi e dice:« Vorrei concludere il giro di consultazioni entro questa settimana. Poi qualche giorno per fare sintesi delle proposte e valutare le indicazioni che mi saranno pervenute. È mia ferma volontà affidare le deleghe di assessore a figure di alto profilo professionale, qualificate e operative. In questo senso chiederò ai partiti ma la responsabilità della scelta finale spetterà soltanto a me».