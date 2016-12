Città vecchia, tutti in piazza per “Caccia ‘a Munnezz… in Festa!”

Il 23 dicembre 2016 l’assemblea aperta Città Vecchia per l’Ambiente si addobba per le feste! A Monteoliveto, nella piazza di Taranto vecchia che si rigenera da sola, quel giorno sarà “Caccia ‘a Munnezz… in Festa!”

“A partire – è scritto in una nota – dalle ore 19:00, infatti, ‘na mòrre de pizz’ fritt e sùnature vi aspettano in piazza per dare vita ad un momento di socialità e di condivisione del percorso popolare di educazione all’ambiente nato nel maggio scorso all’interno del quartiere. Insieme agli abitanti, si darà vita ad un evento collettivo in uno dei luoghi simbolo degli spazi restituiti alla comunità da cittadini, associazioni e privati”.

Ad aprire le danze la chiesa di Sant’Andrea degli Armeni che ospiterà la mostra dei manufatti del laboratorio permanente per l’ambiente, arrivato al suo quarto appuntamento, nato al fine di co-creare una coscienza critica attraverso la sperimentazione dell’arte del riciclo e la riscoperta delle tradizioni e degli antichi mestieri nell’ottica di una sostenibilità sociale e culturale.

“Alle 19:30 – continua il comunicato – sarà la volta dell’allestimento dell’albero-nassa con i riciclo-addobbi realizzati dalle bambine e dai bambini del quartiere”.

“Dalle ore 20:00 spazio all’appetito con pizz fritt e vino a km0! Immancabile, poi, l’appuntamento con la musica e i balli che, grazie ad una ronda di musica popolare, animerà Monteoliveto coinvolgendo musicisti e passanti!”