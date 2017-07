Taranto: “Cinema e Musica” al Magna Grecia Festival

Continua il “Magna Grecia Festival Estate”, la rassegna musicale organizzata dal Comune di Taranto, in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, che anche quest’anno propone tre concerti quale occasione di intrattenimento culturale e artistico per tutti i cittadini di Taranto e per i turisti presenti in città.

Infatti i tre concerti, tutti con ingresso libero e gratuito, presentano programmi accuratamente selezionati per avvicinare il grande pubblico al repertorio della “musica di qualità”, la cui esecuzione è affidata agli esperti musicisti della grande Orchestra ICO “Magna Grecia”, uno dei quattordici organici orchestrali italiani riconosciuti ICO (Istituzione Concertistico Orchestrale) dal MIBACT.

Il secondo concerto “Cinema e Musica” si terrà martedì 18 luglio, entrata ore 20.30 e inizio ore 21.00, con ingresso libero e gratuito al Teatro Orfeo: di scena l’Orchestra ICO Magna Grecia e il soprano Grazia D’Aversa, diretti da Antonio Palazzo, con la voce recitante di Carlo Dilonardo.

In questo concerto le colonne sonore di film che hanno accompagnato la nostra vita, diventano sottofondo di memorabili pagine tratte dalla letteratura, dal teatro, dal cinema stesso: sarà un avvincente percorso di azioni sceniche e parole realizzato da Carlo Dilonardo che vede protagonisti gli spettatori attraverso memorie, ricordi, emozioni, in una meravigliosa e straordinaria fusione di musica, cinema e teatro.

In inediti arrangiamenti, curati dal M° Antonio Palazzo, saranno eseguiti brani popolarissimi da film di grande successo: “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta in America” e “Amapola” dal film “C’era una volta in America”, “Medley Rota Amarcord-Otto e mezzo”, “Parla più piano” da “Il Padrino”, “Sous le ciel de Paris”, “Tango di Roxanne” dal film “Moulin rouge”, “Non ti scordar di me”, “Je suis jamme alle” dal film “Il favoloso mondo di Amelie”, “Somewhere over the rainbow” dal film “Il mago di Oz”, “Suite La vita è bella”, “Merry Christmas Mr. Lawrence” dal film “Furio”, “Cheek to cheek” da “Top hat” di Fred Astaire e Ginger Rodgers, “Il postino”, “Besame mucho” e “Historia de un amor” dall’omonimo film, “Il cacciatore”, “Another day of sun” dal film “La-la-land”, “Valzer n2 di Shostakovic” dal film “Eyes wide shut” e “Il fantasma dell’Opera”.

Main sponsor del “Magna Grecia Festival Estate” è Ubi Banca, il partner culturale e sociale dell’Orchestra della Magna Grecia, che così conferma il suo sostegno convinto per corroborare sul territorio la funzione di una economia integrata al fine di garantire responsabilmente un’alta qualità della vita. L’orchestra è sostenuta da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, Comune di Taranto, Regione Puglia e Fondazione Puglia.