Cgil, rinviate le iniziative con il segretario Susanna Camusso

La Cgil comunica attraverso una nota stampa che “è rinviata ad altra data, per motivi di sicurezza a causa delle avverse condizioni meteo e considerata un’attesa presenza di oltre 1500 persone provenienti da tutta la Puglia, l’assemblea regionale della Cgil Puglia prevista per domani martedi 10 gennaio a Taranto, sul tema ‘Sviluppo, lavoro, ambiente, le proposte della Cgil per la crescita sostenibile e l’occupazione in Puglia’, alla presenza del segretario generale Susanna Camusso. L’iniziativa sarà posticipata ad altra data che comunicheremo prossimamente.

“Rinviata anche la presentazione di questo pomeriggio, 9 gennaio, a Taranto del libro del segretario generale dello Spi Cgil Puglia Gianni Forte ‘Sempre dalla stessa parte’, alla presenza di Susanna Camusso”.

“Rinviata anche l’iniziativa in programma nel pomeriggio di domani a Lecce ‘Nuovi lavori, nuovi diritti’ sempre alla presenza di Susanna Camusso”.