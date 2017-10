In centro a Taranto il primo Baby Pit Stop per le mamme tarantine

Allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte risulta difficile, se non proibitivo. L’allattamento al seno non ha orari fissi, né un numero definito di poppate nell’arco della giornata, e per questo le mamme non possono prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi.

Per agevolare le mamme italiane l’UNICEF ha lanciato da tempo il progetto “Baby Pit Stop: una sosta sicura per allattare al seno” che prevede la realizzazione nelle sedi dell’UNICEF, nonché in esercizi commerciali e in sedi istituzionali, di oltre 100 aree dedicate alle mamme che devono rispettare i tempi delle poppate e cambiare i pannolini.

All’iniziativa hanno già aderito amministrazioni comunali che all’interno dei propri uffici comunali hanno allestito aree “Baby Pit Stop”, lo stesso che hanno fatto moltissimi esercizi commerciali in tutta Italia. Anche a Taranto tra qualche giorno le mamme avranno a disposizione gratuitamente in pieno centro, nella tradizionale zona dello shopping cittadino, il loro primo “Baby Pit Stop” dove, in condizioni di assoluta igiene e privacy, potranno allattare al seno preparare la pappa e cambiare i pannolini – anch’essi gratuiti – ai loro bambini.

È una delle opportunità offerte da “Fabula”, un innovativo esercizio commerciale, ubicato in via Anfiteatro n.92, che offrirà gratuitamente alle famiglie tarantine la possibilità di socializzare, una innovativa iniziativa di Clara Venturo e Marilena Brunetti.

Oltre al “Baby Pit Stop”, infatti, presso “Fabula” sarà disponibile un’area un punto ristoro con prodotti biologici e zone ludiche in cui bambini potranno giocare con giocattoli naturali, ovvero 100% plastica free, e potranno leggere uno dei coloratissimi libri della biblioteca montessoriana!

“Fabula”, infatti, è un esercizio commerciale all’avanguardia che propone alla clientela solo giochi e giocattoli naturali, in legno o tessuti rigorosamente controllati, senza l’impiego di plastica, tutti giochi dall’alta valenza educativa che stimolano positivamente la creatività e l’apprendimento dei bambini.

“Fabula”, l’inaugurazione è prevista alle ore 18.00 di martedì 31 ottobre, sarà un mondo magico, proprio come quello delle favole, in cui le famiglie potranno portare i loro bambini a giocare concedendosi una pausa durante lo shopping e le passeggiate in centro.

L’iniziativa è stata presentata alla stampa stamane: all’unisono Clara e Marilena hanno spiegato che «l’idea di “Fabula” ci è venuta proprio dalla nostra esperienza di giovani mamme: noi donne abbiamo il diritto di poter uscire e vivere tranquillamente la nostra vita, anche solo per fare una passeggiata in centro, senza dover pensare con timore al momento in cui i nostri bambini avranno fame e a quello in cui dovremo cambiarli».

“Fabula” è stata sposata dalla Sezione di Taranto dell’UNICEF in quanto «va nella direzione del progetto “Baby Pit Stop” – ha detto la Rina Cavallo – dell’UNICEF che da sempre è attento alle esigenze e alla tutela dell’infanzia».

Anche l’associazione di volontariato “Simba”, attiva nei reparti pediatrici del territorio, ha aderito all’iniziativa perché «si inserisce perfettamente in un nostro percorso per l’assistenza e il sostegno a 360° dei bambini e delle mamme del territorio, una cui tappa fondamentale è stata la “Culla per la Vita” presso l’Ospedale SS Annunziata».

“Fabula”, inoltre, fa parte del network Made in Taranto che ne ha seguito lo sviluppo in tutte le fasi «un’idea meravigliosa – ha detto il fondatore Gianluca Lomastro – che queste due mamme-imprenditrici hanno avuto traendo ispirazione proprio dal loro vissuto: sono convinto che “Fabula” rivoluzionerà la vita delle mamme e dei bambini di Taranto».