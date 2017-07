Cardiologia al Giannuzzi di Manduria, Turco: “Dopo Ferragosto test di sforzo anche per i non ricoverati”

“Un servizio in più che dopo Ferragosto aumenterà l’offerta sanitaria e assistenziale dell’ospedale Giannuzzi di Manduria”. Lo dichiara il consigliere regionale de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Turco, annunciando un’importante novità per il nosocomio del centro tarantino.

“Al Cup – spiega Turco – sono attivi e già prenotabili gli ambulatori dedicati allo scompenso cardiaco, all’ipertensione arteriosa, senza dimenticare l’attivazione dell’ambulatorio di ecocardiografia e quello di cardiologia. In sintesi con questa nuova modalità cambia l’erogazione del test da sforzo: sino ad ora veniva eseguito solo sui ricoverati, ora invece basterà anche una semplice prenotazione. Un risultato davvero importante perché, a mio avviso, è fondamentale attivare e riorganizzare gli ambulatori secondo il progetto che avevo già presentato alla direzione generale per migliorare e garantire prestazioni essenziali per pazienti a rischio cardiovascolare. Ringrazio per questo il direttore della Asl di Taranto, Stefano Rossi, e il primario facente funzioni del reparto di Cardiologia, dott. Francesco Cocco, che con enorme sacrificio della sua equipe medica e infermieristica consentirà tempi certi per tale prestazione”.

“Un servizio davvero essenziale – conclude Turco – che si aggiunge agli altri già attivati per i reparti di Ginecologia genetica e Malattie Infettive”.