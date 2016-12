Capodanno, a Grottaglie il ritmo della Municipale Balcanica

La Municipale Balcanica suonerà per la notte di Capodanno di Grottaglie accompagnando con i suoi ritmi festosi il fatidico conto alla rovescia per salutare l’anno nuovo. Il concerto,gratuito e con inizio alle ore 22, si terrà in piazza Regina Margherita e sarà il clou di una intera notte di musica da ballare per vivere il divertimento di un grande evento non solo con parenti e amici ma con un intero paese nella sua piazza principale.

“Siamo felici di tornare a suonare in una notte così importante in una città così importante – scrive la Municipale Balcanica – dopo che il capodanno lo abbiamo spesso festeggiato suonando anche all’estero. Grottaglie ha una identità forte radicata nella tradizione antica della sua ceramica eppure guarda sempre alla novità, all’evoluzione e alla creazione di nuovi spazi di apertura e compatto. Il nostro gruppo è simile in questo perché è ben radicato nella tradizione della musica della nostra terra ma non si accontenta e guarda lontano, alle esperienze nuove e alla creazione di nuovi contatti. Essere al servizio di una festa così importante in una città così rappresentativa della Puglia ci riempie d’orgoglio e siamo sicuri che ci darà anche l’energia per iniziare bene il nuovo anno che si preannuncia pieno di impegni per la Municipale Balcanica con il nuovo disco e il nuovo tour.”

Il concerto nella notte di San Silvestro fa parte di una ampia programmazione voluta dagli assessorati alla Cultura e al Turismo che animerà il famoso Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie per tutte le festività natalizie. Il programma del “Natale nel quartiere delle ceramiche lo potete trovare su https://www.facebook.com/events/240757973004315 .

Per tutte le informazioni sulla Municipale Balcanica visitate www.municipalebalcanica.com o https://www.facebook.com/MunicipaleBalcanica