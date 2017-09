Caldaie, controlli da fare entro il 30 settembre altrimenti scattano le sanzioni

Un avviso importante rivolto ai responsabili degli impianti termici ubicati nella città di Taranto: la scadenza per la presentazione dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica è fissata inderogabilmente al 30 settembre 2017. Oltre tale data non verranno accettati i modelli di autodichiarazione e coloro che non avranno ottemperato alla presentazione saranno soggetti all’applicazione delle sanzioni previste, oltre che all’ispezione d’ufficio. Ai manutentori si rammenta che il termine ultimo di inoltro dei modelli in modalità cartacea è fissato inderogabilmente al 30 settembre 2017. Oltre tale data, tutte le operazioni potranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale “Catasto.termico” presente nella home page del sito della Provincia di Taranto.