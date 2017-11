Bonifiche Taranto, Perrini (DiT): urge una nuova audizione del Commissario Straordinario

Di seguito le dichiarazioni del consigliere regionale Renato Perrini (Dit).

Ho chiesto all’assessore all’Ambiente Filippo Caracciolo e al presidente della V commissione Mauro Vizzino una nuova audizione del Commissario Straordinario alle Bonifiche di Taranto, dott.ssa Vera Corbelli. Già nel mese di agosto avevo avanzato una richiesta in merito alla possibilità di effettuare un tour sul campo per conoscere le progettualità già avviate e vedere quanto realmente fatto in questi ultimi anni.

Così come prima, nel mese di febbraio, su mia precisa istanza, lo stesso Commissario venne ascoltato in Commissione Ecologia; in quella occasione vennero spiegati gli interventi intrapresi e si parlò di tempi attuativi. Interventi che vennero poi meglio specificati in un documento che mi venne inviato dalla dott.ssa Corbelli. Da allora tutto tace, nonostante le mie pressioni, quantomeno in riferimento ad incontri istituzionali. Ciò che dunque mi preme sapere nel qui e ora, è se il cronoprogramma sia andato avanti e quindi quale sia, oggi, il reale avanzamento delle progettualità esposte e se i tempi sono stati rispettati; vorrei conoscere anche le somme spese e quelle da spendere.

In particolare vorrei conoscere i lavori predisposti per il Mar Piccolo, a che punto sono, e le tecnologie messe in campo, e come si intende fare per far fronte alle contaminazioni, passate e presenti, che coinvolgono acque e sedimenti. E rispondendo ad un preciso bisogno della comunità locale, vorrei anche sapere a che punto siamo con l’intervento che coinvolge l’ex Cemerad. Una nuova audizione non credo che sia rinviabile, il mio auspicio è che venga convocata entro la fine dell’anno.