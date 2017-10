Bonifiche, il Comune di Statte presenta i risultati della caratterizzazione

La prima ordinanza fu quella di inibizione al pascolo dell’aprile 2008, oggi Statte, il Comune che sorge al confine Nord dell’area industriale tarantina si appresta a vararne un’altra, frutto di uno studio unico nel suo genere: la caratterizzazione di tutto il territorio comunale oltre l’area SIN.

I risultati della mappatura puntuale dei circa 6500 ettari del territorio di Statte effettuati con circa 400 carotaggi, saranno esposti venerdì 20 ottobre alle 10.30 nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella casa comunale, a cui parteciperanno i referenti dell’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune, il consulente del progetto ing. Federico Cangialosi, l’assessore all’Ambiente Angelo Miccoli e il Sindaco Franco Andrioli.

“Si tratta di un lavoro condotto con l’intenzione puntuale di verificare la vastità del problema – ammette l’assessore Miccoli che in veste di ex sindaco della cittadina nel 2008 firmò la prima ordinanza e nel 2009 diede vita al progetto e alla richiesta di finanziamento – Un lavoro che oggi ci consente di porre in atto misure di prevenzione per alcune aree e chiedere l’immediata bonifica di altre in cui le implicazioni sulla salute pubblica abbinate al grado di contaminazione dei terreni rende il rischio inaccettabile. Non si tratta solo di una doverosa comunicazione istituzionale – dice il sindaco Andrioli – ma di una fotografia dettagliata del quadro attuale che non potrà che vedere l’amministrazione pubblica accanto alla comunità che negli anni ha subito gli effetti di questo stillicidio di contaminanti”.