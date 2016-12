Bilancio regionale, M5s: “Il nostro impegno per cultura, sociale e ambiente”

Al termine della discussione sulla legge di Bilancio, sono in tutto 12, 7 in aula e 5 in Commissione, gli emendamenti del gruppo M5S approvati.

“Il nostro impegno è stato come sempre orientato soprattutto a finanziare misure per i cittadini pugliesi più in difficoltà e per promuovere la cultura e la tutela dell’ambiente”. spiegano gli otto consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che, a parte gli emendamenti all’articolato originario, sono riusciti a far approvare misure per un totale di 1.350.000€.

“Importante – sottolinea il comunicato – l’impegno nel sociale della consigliera foggiana Rosa Barone che, in Commissione, era già riuscita a far approvare uno stanziamento di 100.000€ per il finanziamento di un centro per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne, mentre ieri in aula grazie ad un suo emendamento che ha spaccato la maggioranza (buona parte ha votato contro il parere positivo del governo) 200.000€ sono stati destinati alla chiusura dei ghettipresenti sul territorio pugliese. Il vicepresidente della VI Commissione Gianluca Bozzetti ha invece portato avanti l’impegno per la promozione della Cultura riuscendo ad ottenere un aumento di 200.000€ (da 300.000€ inizialmente previsti a 500.000€) per il contributo per le spese di gestione di musei, biblioteche e pinacoteche passate in capo alla regione dalle province ed un impegno del Governo regionale ad investire in iniziative di promozione della lettura e delle biblioteche pubbliche e scolastiche”.

“In campo sanitario importante l’impegno dei due componenti della III Commissione Mario Conca e Marco Galante. Il primo si è visto approvare due importanti finanziamenti: uno di 200.000€ per per l’avvio di una sperimentazione che introduce l’attività fisica adattata quale strumento di prevenzione di alcune patologie, le cosiddette “palestre della salute”, il secondo emendamento prevede uno stanziamento di 100.000€ per assicurare il trasporto degli ammalati di Sla o affetti da altre malattie neurodegenerative. Marco Galante, invece, ha richiesto ed ottenuto uno stanziamento di 50.000€ per finanziare campagne di sensibilizzazione sulle problematiche relative all’endometriosi e, insieme alla collega Grazia Di Bari, ha firmato un emendamento che ha stanziato 150.000€ per il finanziamento dell’Osservatorio contro il Gioco d’azzardo patologico. Non poteva mancare, da parte del consigliere della provincia di Taranto, anche un impegno per il capoluogo jonico ottenendo l’inserimento nell’articolato relativo alla legge su Taranto, che la stessa sia orientata anche alla realizzazione di progetti di riconversione economica dell’area”.

“Grazia Di Bari, vicepresidente della VII Commissione è riuscita ad ottenere l’approvazione di un finanziamento di 100.000€ per il monitoraggio dell’acqua potabile dell’Acquedotto Pugliese al fine di rilevare eventuali presenze di fibre d’amianto. La consigliera andriese si è purtroppo vista negare da una maggioranza che non ha dimostrato particolare sensibilità nell’occasione, uno stanziamento in favore dell’addestramento di cani per non vedenti, suscitando non poche polemiche in aula”.

“Sul fronte Trasporti si registra il finanziamento, grazie ad un emendamento di Antonio Trevisi, di 50.000€ per incentivare la mobilità sostenibile attraverso la promozione dell’acquisto e dell’installazione di punti di ricarica domestica, alimentati da fonte rinnovabile, per veicoli elettrici. Si è registrata una scarsa disponibilità dell’Assessore Santorsola, che non ha accolto nessun emendamento del M5S, alcuni dei quali che puntavano a favorire lo smaltimento dell’amianto e a ridurre i costi della Tari per i cittadini”.

“La consigliera Antonella Laricchia è invece riuscita a far passare in Commissione uno stanziamento di 200.000€ a beneficio della comunità sorda, attraverso il riconoscimento della Lingua dei Segni (LIS). Non hanno avuto la stessa fortuna altri tre emendamenti presentati dalla stessa Laricchia e che richiedevano l’abolizione dei vitalizi, la riduzione delle indennità dei consiglieri da 7.000€ a 5.000€ e la rendicontazione dei rimborsi”.

“Nonostante gli annunci sui media e sui social network del presidente Emiliano, – concludono i cinquestelle – da quell’orecchio la politica pugliese sembra continuare a non sentirci troppo bene.”