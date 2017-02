Il nuovo Atlante dei diritti dell’Infanzia sbarca a Taranto

TARANTO – Sarà una lunga giornata all’insegna dei diritti il prossima venerdì 17 Febbraio. A Taranto ed a Crispiano si alterneranno laboratori, conversazioni e incontri con l’autore. In particolare saranno presenti Giulio Cederna, curatore della settima edizione dell’annuale Atlante dei Diritti dell’Infanzia dal titolo ‘Bambini e supereroi’ pubblicato da Save the Children Italia ed edito dalla Treccani. Animerà invece i laboratori scolastici Cristina Gasperin dell’ass. Scosse culturali e coordinatrice per Save the Children Italia (in sigla StC) della rete ‘Crescere al Sud’.

Tre gli appuntamenti promossi a livello locale da Cataldo Zappulla, coordinatore del progetto Terre Elette per Taranto, sostenuto dal Bando ‘Ambiente è sviluppo’ per Taranto della Fondazione Con il Sud:

alle 10:30 presso l’Istituto comprensivo Pirandello in Via Pastore a Paolo VI primo laboratorio con ragazze e ragazzi delle prime e seconde classi della secondaria già coinvolti nelle attività che da quasi un anno proseguono nel quartiere a nord di Taranto. L’incontro sarà aperto anche ai genitori degli stessi alunni ed ai volontari del Gruppo tarantino di Save the Children;

alle 16:30 presentazione interattiva dell’Atlante al circolo didattico P.Mancini di Crispiano in via Regina Elena, alla presenza di venti volontari del servizio civile impegnati al Comune di Crispiano, presso la parr. Santa Maria Goretti e presso il Circolo Arci-Uisp ‘M.Leo’. Interverranno Cederna, Gasperin e la preside Anna Sgobbio;

alle 19:30 invece si svolgerà presso il Mondadori Bookstore di Via De Cesare n.35 a Taranto l’incontro ufficiale di presentazione dell’Atlante dei diritti dell’infanzia. Giulio Cederna si confronterà con la professoressa Marinella Sibilla di Lumsa Taranto, con le presidi Antonella Caforio della Pirandello-Paolo VI e con la dirigente Elisabetta Scalera dell’Ist. Comprensivo Vico-Deledda-De Carolis dei Tamburi.

Interverranno anche l’animatrice Cristina Gasperin, don Francesco Mitidieri in veste di presidente della organizzazione di volontariato ‘Noi E Voi’, capofila del progetto Terre Elette, e Donatella Convertino in rappresentanza della rete pugliese di ‘Crescere al Sud’. Modererà questo ultimo appuntamento Graziana De Chirico, coordinatrice locale del Gruppo volontari StC.