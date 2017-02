Arpa Puglia: Nicola Ungaro è il nuovo direttore scientifico

TARANTO – Il dottor Nicola Ungaro è il nuovo direttore scientifico di Arpa Pugia. Ma si tratterà, a quanto pare, di una breve parentesi. Ha cominciato a svolgere tale incarico dall’1 febbraio 2017 e terminerà il prossimo 31 marzo. Ha trovato quindi conferma l’anticipazione di InchiostroVerde.it pubblicata lo scorso 25 gennaio (leggi qui), quando avevamo parlato di una probabile conclusione dell’esperienza del dottor Massimo Blonda come direttore scientifico dell’Agenzia. Il provvedimento è contenuto nella Deliberazione del Direttore Generale n. 47 del 01.02.2017.

L’incarico del dottor Blonda risultava in scadenza lo scorso 31 gennaio. “Ravvisata la necessità – si legge nella deliberazione a firma del direttore generale Vito Bruno – nelle more del procedimento per la nomina del direttore scientifico, ai sensi dell’art. 8 della L. R. 6/1999 e s.m.i., al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa, in relazione ai molteplici impegni dell’Agenzia, di attribuire la responsabilità della funzione a soggetto interno all’Agenzia dotato di idonei requisiti professionali, sino al completamento della suddetta procedura e comunque non oltre il 31/03/2017″.

Il dottor Nicola Ungaro, dirigente ambientale biologico (e vecchia conoscenza del nostro sito) è titolare della U.O.S. “Biologia Mari e Coste” e direttore facente funzioni dell’U.O.C. Ambienti Naturali. Nel provvedimento siglato dal direttore generale, si afferma che è “dotato dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale funzione come rilevato dal curriculum vitae, pubblicato sul sito agenziale”. Si spiega, infine, che l’incarico non prevede ulteriore compenso rispetto a quello di dirigente finora ricoperto dal dottor Ungaro. Resta da vedere, quindi, cosa accadra al vertice della direzione scientifica di Arpa Puglia dopo il 31 marzo, data di scadenza di questo breve incarico.