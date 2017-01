Arpa Puglia: al capolinea l’esperienza di Blonda come Direttore Scientifico?

TARANTO – Per il dottor Massimo Blonda potrebbero essere gli ultimi giorni da direttore scientifico di Arpa Puglia. Almeno secondo le indiscrezioni da noi raccolte. Di certo, c’è una deliberazione del direttore generale, Vito Bruno, datata 16 gennaio 2017, in cui si dichiara Blonda decaduto dall’incarico di direttore scientifico “alla data del 17/01/2017 come previsto dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2008”.

Per esigenze di continuità amministrativa, in relazione alla complessità delle attività scientifiche attualmente in corso nell’Agenzia, il direttore generale Vito Bruno ha comunque disposto la temporanea prosecuzione delle attività di competenza del Direttore Scientifico nei confronti del dottor Blonda dal 18 gennaio al 31 gennaio 2017. Un incarico che secondo alcune voci di corridoio non verrebbe ulteriormente confermato.

In realtà, da tempo, è difficile raccogliere notizie su quanto accade all’interno di Arpa Puglia. L’attuale Direttore Generale, l’avvocato Vito Bruno, da noi intervistato a metà dicembre 2016, ha scelto nei confronti dei media un approccio diverso rispetto al suo predecessore, il professor Giorgio Assennato, che ci aveva abituati ad un maggiore scambio di idee ed informazioni sulle attività di Arpa, soprattutto nella città di Taranto, la più meritevole di attenzioni sul fronte ambientale e sanitario. E’ difficile, al momento, sbilanciarsi su quanto avverrà nelle prossime settimane rispetto ad un ruolo delicato come quello di direttore scientifico.

Dalla determinazione firmata da Bruno nei giorni scorsi, si evince che il rinnovo quinquenniale dell’incarico di Direttore Scientifico in favore di Massimo Blonda decorreva dall’1 febbraio 2012 fino al 31 gennaio 2017. Il Regolamento Regionale prevedeva “alla cessazione della carica del DG (quindi del prof. Assennato, ndr), la decadenza del direttore scientifico e del direttore amministrativo “salva la facoltà del nuovo DG (Bruno) di disporre la loro riconferma entro tre mesi dalla propria nomina”.

Ricordiamo che l’avvocato Bruno è stato nominato Direttore Generale di Arpa Puglia nello scorso mese di luglio. La firma del contratto è avvenuta in data 18/10/2016 e dalla stessa data in cui si è insediato (giusta Delibera n. 637 del 20/10/2016) decorre il proprio rapporto di lavoro con Arpa Puglia. Pertanto, la scadenza del trimestre che fissa la decadenza contemplata dalla norma per la riconferma della carica di Direttore Scientifico e del Direttore Scientiifico è stata fissata al 17/01/2017.

Con nota mail del 15/01/2017, il Direttore Generale Bruno ha disposto, in ragione della imminente scadenza del termine dei tre mesi previsto per l’eventuale decadenza del direttore scientifico e di quello amministrativo, al fine di garantire la continuità amministrativa, la prosecuzione delle attività in capo al dottor Blonda sino al 31/01/2017.

E dopo cosa accadrà? Una domanda a cui speriamo di dare presto una risposta. Dato che per l’incarico di direttore generale, la Giunta regionale e il presidente Michele Emiliano hanno optato per un avvocato – decisione che ha suscitato non poche perplessità – il ruolo di direttore scientifico dovrebbe rappresentare un punto di riferimento estremamente solido dal punto di vista delle competenze tecniche e ambientali. La scelta di chi rivestirà nei prossimi anni quel ruolo, quindi, non è un dettaglio trascurabile.