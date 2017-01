Anche a Taranto arriva il gelo: allerta per i senzatetto

In seguito al forte abbassamento delle temperature registrato anche a Taranto nelle ultime ore, l’Abfo – “Associazione benefica Fulvio Occhinegro” – invita i cittadini a segnalare eventuali presenze di persone senza fissa dimora nel territorio comunale, ricordando che è sempre operativo il Centro di accoglienza notturna Abfo, presso la struttura comunale ex scuola Codignola, aperto tutte le sere dalle ore 20.

Nonostante i posti letto siano già tutti al completo da diverse settimane, grazie all’impegno di numerosi volontari, saranno aggiunti posti di emergenza nel caso dovesse essere necessario. Per casi urgenti è possibile invitare direttamente la persona senza fissa dimora a raggiungere nelle ore serali il Centro di accoglienza in Via Lago di Montepulciano, 1 (nei pressi della Clinica Villa Verde), oppure contattare il numero delle emergenze Abfo 393.0610061.