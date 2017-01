“Amici di Beppe Grillo”: “Chiediamo trasparenza su riunioni Commissioni”

Il Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto”, con una istanza al Comune di Taranto, chiede trasparenza sulle riunioni delle otto commissioni consiliari.

“Le commissioni consiliari – è scritto in una nota stampa – si riuniscono a Palazzo Latagliata, dal lunedì al giovedì, con una media di tre incontri al giorno. In un anno ben 4.800 sedute che sul bilancio dell’Amministrazione, quindi per le tasche dei cittadini, si traducono in una spesa di circa 450 mila euro. Un gettone di presenza per ogni commissione equivale a circa 42 euro (lorde) per ciascun consigliere che a fine mese può raggiungere così, partecipando ad almeno 30 sedute, l’importo massimo previsto dal Testo Unico degli enti locali, pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il sindaco (art. 82 del Tuel), ovvero circa 1.300 euro mensili lordi”.

“A Taranto è davvero raro – continua – che un consigliere non riesca a raggiungere l’importo massimo. Ma quanto dura mediamente un incontro di quelli che dovrebbero costituire il perno della attività amministrativa? Quali sono i temi trattati? Lo chiediamo, da attivisti del Meet Up Amici di Beppe Grillo Taranto, per una questione di trasparenza. Sul sito istituzionale del Comune di Taranto, l’aggiornamento del calendario incontri avviene a distanza di diversi mesi e attualmente risulta fermo ad aprile 2016. Non è possibile inoltre reperire i verbali delle singole sedute, documenti la cui accessibilità al pubblico sarebbe garantita dal d.lgs n. 33/2013”.

“Pertanto, con una istanza indirizzata al Comune di Taranto, gli attivisti del Meet Up Amici di Beppe Grillo Taranto, chiedono, in primo luogo, che le sedute delle commissioni vengano rese pubbliche così come accade in diverse altre realtà amministrative, assicurando anche ai tarantini il diritto alla partecipazione, alla gestione della ‘cosa pubblica’ e al controllo sull’operato delle pubbliche amministrazioni. In secondo luogo si chiede che venga aggiornata costantemente la sezione del sito istituzionale con il calendario degli incontri ‘in programma’ e relativo ordine del giorno, oltre alla pubblicazione in ordine cronologico dei verbali relativi ad ogni singola seduta di commissione. Inoltre il Meet Up Amici di Beppe Grillo Taranto chiede che venga rispettata e garantita l’accessibilità e quindi l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e servizi pubblici, come previsto dal Dpr 503 del 24 luglio 1996”.