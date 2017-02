Alla Mongolfiera la 3° edizione della “Festa del cane”

Si chiama “Festa del Cane” la sfilata per cani meticci e di razza che ogni anno l’associazione Armonia, in collaborazione con il centro commerciale Mongolfiera ed il comune di San Giorgio Ionico, organizza nello spazio esterno. Grazie all’entusiasmo dei partecipanti, l’evento ha raggiunto la sua 3° edizione e anche quest’anno è totalmente gratuito.

Il requisito indispensabile per presenziare è la simpatia, come afferma il presidente dell’associazione Davide Ndoj: “La sfilata è un pretesto per passare una giornata in allegria con il proprio amico a quattro zampe, ma anche per sensibilizzare tutti su un corretto rapporto con gli animali. Infatti proprio per questo l’evento è indipendente dalla razza o pedigree”.

Il concorso avrà luogo presso la Mongolfiera domenica 26 febbraio 2017 a cominciare dalle ore 10,00 fino alle 13.00 La gara sarà suddivisa in 2 categorie, cani di razza e meticci, con un vincitore assoluto.

Nel corso della manifestazione, oltre a tante esibizioni di associazioni cinofile che daranno dimostrazione dell’ obbedienza, della gestione di cani sordi, della condotta sportiva quale il disc dog, sarà possibile chiedere consigli o consulenze gratuite a medici veterinari e istruttori cinofili nazionali.

Si rammenta l’osservanza del regolamento che prevede di condurre i cani al guinzaglio e provvisti di idonei sacchetti igienici e di museruola al seguito, da far indossare al cane in caso di necessità.

Non sono ammessi cani privi di regolari vaccinazioni.

Inoltre sarà possibile donare mangime, coperte, antiparassitari ed altro presso lo stand dell’associazione Anpa che si occupa della gestione del canile di Grottaglie.

E’ previsto un gran numero di partecipanti provenienti dalla provincia, pertanto per consentire una corretta gestione dell’evento è stato realizzato un regolamento con iscrizione entro il 22 febbraio 2017 scaricabile sul sito www.festadelcane.it