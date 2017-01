Al PalaMazzola “Discordia”, la fiera del disco “made in Taranto”

Da venerdì 6 a domenica 8 gennaio al Palamazzola di Taranto si svolgerà la sesta edizione di “Discordia”, mostra del disco e festa dedicata alla musica, aperta a tutti i generi, nella quale saranno esposti vinili, cd, dvd, riviste, cassette, poster, locandine e strumenti musicali, organizzata dall’omonima associazione.

Tra le più grandi mai organizzate in Puglia, questa fiera richiama un numero notevole di espositori e amanti della musica di ogni genere ed epoca. Durante questa tre giorni dedicata al disco, che avrà orario continuato dalle 10 alle 21, con ingresso da via Venezia, sarà allestita la consueta mostra-mercato dedicata alla cultura della musica, nella quale si potranno acquistare, vendere e scambiare dischi e cd di tutti i generi, dal rock’n’roll anni ‘50 al new metal, passando per funky, soul, disco, rock, pop, reggae, hip-hop, metal, hard rock, jazz, dance, folk, progressive, psychedelia, dark, post punk, gothic, hardcore, ambient, house, techno e tanti altri ancora.

Nell’area strumenti si potranno trovare le chitarre ed i bassi artigianali del famoso liutaio McLiuter. Mauro Corvaglia all’anagrafe, ha iniziato questa attività grazie alla passione del padre. A trent’anni ha costruito la sua prima chitarra elettrica. Dopo anni di esperienza acquisita, i suoi strumenti nascono dal legno grezzo che sceglie personalmente, pezzi che oltre alla loro stagionatura naturale conserva per anni nel suo laboratorio prima di lavorarli.

Altro importante elemento che caratterizza da sempre la fiera tarantina “Discordia” è la “Vinyl zone” un’area con giradischi e mixer, in stile “old school”, nella quale si alterneranno numerosi djs locali, ognuno con il proprio genere, la propria musica e il proprio bagaglio di esperienza, pronti a dare sfogo alla loro personale creatività. Per la sesta edizione della fiera saranno allestite due postazioni dj, una esclusivamente dedicata alla musica elettronica con generi quali house, deep, minimal, dance e disco ed un’altra dedicata alle vibrazioni della black music nella quale sarà mixata musica reggae, soul, funk, rhytym & blues e hip hop.

Tra le novità ci sarà “Area label” zona nella quale saranno proposti anche showcase e presentati album di recente pubblicazione. Sarà presente, da Reggio Calabria, il team “Qbe” che realizza bellissime tele utilizzando l’artwork originali di vecchie produzioni in vinile. Le copertine dei dischi divengono così veri e propri oggetti di culto, ricercate ed esibite, incorniciate ed esposte come quadri. Ancora interverrà il noto fumettista Enzo Rizzi.

PalaMazzola – via Cesare Battisti, 269 – Taranto

Infotel: 3471311248

Orario Fiera: 10:00 – 21:00