Agricoltura biologica in Puglia, Di Gioia: a breve sbloccati pagamenti Agea 

Positivo l’incontro di stamane in assessorato con i vertici Agea. L’ente pagatore dei fondi a valere sul PSR, alla presenza delle associazioni agricole di categoria pugliesi, ha difatti assicurato l’imminente sblocco dei pagamenti relativi alle domande ammesse a finanziamento delle Misure a superficie del PSR Puglia 2014-2020 attivati nel corso della campagna 2016 (Misura 10 “Agricoltura integrata” e Misura 11 “Agricoltura biologica”).

“Già qualche mese fa avevamo fatto presente ad AGEA gli oggettivi ritardi relativi alla definizione delle domande ammesse a finanziamento e nel pagamento dei premi spettanti. Ovvero avevamo evidenziato il basso tasso di pagamento al termine dei pagamenti automatizzati relativi alle domande a superficie per la Campagna 2016, rappresentando anche le difficoltà nell’attivazione della procedura istruttoria, necessaria al trattamento delle domande del tutto o in parte pagate – spiega l’assessore regionale Di Gioia – Agea stamane ha di fatto prospettato la necessità di incrementare tale tasso di pagamento, provvedendo a mettere in atto tutte le misure per correggere e superare le anomalie delle domande non liquidate dalla procedura automatizzata, attraverso il SIN, la società che gestisce e sviluppa tutto il sistema informativo agricolo nazionale. Questo per consentire ai nostri Uffici regionali e nel più breve tempo possibile l’adozione dei provvedimenti amministrativi di ammissibilità agli aiuti per la Campagna 2016, nonché, e sin da subito, anche all’erogazione degli anticipi relativi alla Campagna 2017”.