Accordo Isolaverde, Turco: “Una bellissima notizia. Ma su Taranto non si abbassi la guardia”

“Finalmente si volta pagina dando una speranza in più a 120 famiglie che da anni chiedevano solo un diritto: il diritto al lavoro. E per una terra martoriata come quella di Taranto è una notizia che riempie di gioia. Ma non basta, non sia una goccia nel mare. Adesso la politica tutta faccia ancor di più per una comunità che chiede salute e occupazione”.

Lo dichiara il consigliere regionale tarantino de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Turco, commentando la firma dell’accordo per la ricollocazione di 120 ex lavoratori di ‘Taranto Isolaverde’.

“Da ex consigliere provinciale – spiega Turco – conosco benissimo questa vicenda. Conosco la sofferenza e la disperazione dei lavoratori, le loro storie, le loro ansie e le loro paure. Oggi questo accordo ci riempie il cuore di gioia perché dimostra che, quando c’è la reale volontà, è possibile trovare una soluzione. E per Taranto è doppiamente una buona notizia che coniuga lavoro e salute visto che i lavoratori saranno impiegati nelle bonifiche ambientali”.

“Sono sicuro – conclude Turco – che Isolaverde è solo uno dei primi impegni che il nostro presidente Emiliano riuscirà a mantenere per Taranto. E noi in questa battaglia saremo al suo fianco. Su Taranto non abbasseremo la guardia”.