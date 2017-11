Eni, Fornaro: pensavamo fosse un incidente, invece era solo andata via la corrente

“Oggi ad inquinare più del solito la città di Taranto ed i suoi abitanti ci ha pensato l’Eni. Un semplice temporale, che ha comportato l’interruzione di energia elettrica in Raffineria, ha comportato l’evacuazione del personale e messo in allarme un’intera comunità. I sistemi di sicurezza della raffineria, in caso di black out, avviano automaticamente l’accensione di torce che depressurizzano le condotte dai gas bruciandoli. Le fiamme sono state visibili anche a lunga distanza, così come le nubi dense di fumi neri sprigionati”.

Lo denuncia il consigliere comunale Vincenzo Fornaro che aggiunge: “Un’altra porzione di inquinanti servita ai cittadini senza che nessuno paghi mai per alcuna ingiustizia. Siamo costretti ad accettare questi effetti collaterali per evitare problemi ben più gravi come possibili esplosioni che, nel caso della nostra città, per via di un effetto domino che investirebbe l’intera area industriale, rischierebbero di cancellare tutto il territorio.