“Il Comune di Taranto ha affidato la redazione della rassegna stampa mattutina ad un’agenzia di comunicazione della provincia di Brindisi, che già lavora con la Regione Puglia. A Taranto, dunque, da un lato si esprime solidarietà al mondo dell’informazione per la grave crisi che attraversa, dall’altro per un’attività che tarantini esperti della comunicazione riuscirebbero a garantire, l’ente civico va Brindisi per ingaggiare l’agenzia che lavora anche con la Regione Puglia”.

E’ quanto segnala Giampaolo Vietri, capogruppo di Forza Italia, che aggiunge: “Il costo di tale servizio ammonta a oltre undicimila euro l’anno, che saranno pagati dai contribuenti tarantini e che andranno nelle tasche di una società forestiera. Un affidamento discutibile che però non ci stupisce, visto che Melucci ha già assunto a chiamata diretta come staffista una collaboratrice della campagna elettorale di Emiliano; che intende assumere un dirigente della Regione Puglia di Emiliano e che ha nominato in giunta a Taranto ex assessori del comune di Bari all’epoca dell’amministrazione Emiliano. Ribadendo che Taranto conta, tra i suoi duecentomila cittadini, non poche competenze di livello che, invece, si continuano a mortificare per ricercare professionalità solo altrove o all’interno di correnti politiche condanniamo duramente tale modo di fare politica”.