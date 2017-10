Ilva, Consiglio di Fabbrica: sciopero il 3 novembre se non arrivano novità

Il Consiglio di Fabbrica Ilva e appalto metalmeccanico riunitosi questa mattina ha confermato la posizione unitaria del 9 ottobre scorso e la piattaforma in cui ci si dichiarava totalmente contrari alle condizioni di apertura della procedura ex art 47. Lo riferiscono Fim, Fiom e Uilm che aggiungono: “Qualora nell’incontro al Mise di domani, le condizioni di partenza non saranno modificate, si proclamerà lo sciopero per giorno 3 novembre. Contrariamente, nel caso in cui nell’incontro sopraggiungeranno elementi di novità e variazioni alla procedura, riuniremo nuovamente il Consiglio di fabbrica per fornire gli aggiornamenti e valutare le iniziative opportune”.