Tamburi, Comune di Taranto: portato a termine primo intervento di riqualificazione ambientale

Nella giornata di ieri, si è positivamente concluso il collaudo dei lavori per la realizzazione del “Progetto coordinato per il risanamento dl Quartiere Tamburi – Intervento denominato Sottoprogetto 1,2 e 3 – Progetto esecutivo di bonifica dei suoli per l’annullamento del rischio sanitario”. Lo riferisce il Comune di Taranto.

L’intervento, volto ad annullare il rischio sanitario generato dalla contaminazione del suolo, “costituisce il positivo completamento del procedimento ambientale di caratterizzazione – analisi di rischio – bonifica, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, iniziato nel maggio 2010. E’ il primo intervento di riqualificazione ambientale del quartiere portato a termine”.