Ilva, nuova denuncia dalla fabbrica: salute e sicurezza a rischio

TARANTO – Un nuovo comunicato rivolto al direttore dello stabilimento Ilva, al direttore di area e ai capo area, è stato messo a punto dalle Rsu di Fim, Fiom e Uilm, in merito alle condizioni di lavoro nel reparto GRF (Acciaiera 1).

“Nonostante siamo intervenuti più volte con i preposti di GRF e Acciaieria 1 – viene denunciato nel documento – ancora oggi ci troviamo di fronte ad un’attività che i tagliatori del Grf stanno svolgendo in Acciaieria 1 in mancanza di qualsiasi sicurezza e in assenza dell’impianto di aspirazione con la totale fuoriuscita di fumi rossi all’interno del capannone stesso. Tutto questo accade con il consenso continuo dei preposti che si disinteressano delle conseguenze”.

Tra i firmatari del documento c’è Piero Vernile, Rsu Uilm, che commenta: “Si continua a giocare con la salute delle persone e con l’ambiente come se nulla fosse”.

Intanto, la nostra redazione ha ricevuto da fonte operaia un’immagine (in alto, ndr) a dir poco inquietante che rende bene l’idea dell’inferno che si presenta in determinati reparti.