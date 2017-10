Il Premio Oscar Richard O’Barry a Bari e Taranto per studiare i delfini

E’ atteso a Taranto e a Bari il Premio Oscar Richard O’Barry, in assoluto il più famoso ricercatore sulla vita dei delfini, autore del documentario “The Cove”. La conferenza stampa di presentazione si terrà alle ore 10.30 di lunedì 16 ottobre presso il Salone degli Specchi del Municipio di Taranto. Interverranno Carmelo Fanizza, presidente della Jonian Dolphin Conservation, e i rappresentati delle istituzioni.

Richard O’Barry sarà in Puglia per studiare, con i ricercatori della Jonian Dolphin Conservation, le colonie stanziali di delfini presenti nel Golfo di Taranto, in particolare effettuando cinque “uscite in mare” a bordo dei due catamarani da ricerca scientifica della JDC. Sono previste anche attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulla necessità di tutelare i cetacei e tutte le forme di vita marine: due proiezioni, a Taranto e Bari, del documentario “The Cove” sul massacro dei delfini in Giappone, e un dibattito pubblico sul tema “Golfo di Taranto e santuario dei cetacei”.

“The Cove – la Baia dove muoiono i delfini” ha vinto nel 2010 l’Oscar per il Miglior documentario, nel 2009 il National Board of Review Awards 2009 al miglior documentario, il Producers Guild Award per il miglior documentario e il Los Angeles Film Critics Association al miglior documentario.