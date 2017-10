“Domenica 15 ottobre ci incontreremo presso Largo San Martino nel centro storico di Taranto per effettuare una raccolta volontaria dei rifiuti presenti in zona. Per chi non sapesse come raggiungere Largo San Martino, è previsto un raduno alle 10.30 circa, presso la chiesa di San Domenico. Vi preghiamo di raggiungerci muniti di sacchi, guanti spessi, palette, secchi”. E’ l’invito lanciato per domani da Plasticaqquà Taranto.