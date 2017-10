Un cane abbandonato ad oltre due miglia dalla costa: una brutta storia a lieto fine

Un cane abbandonato al proprio destino ad… oltre due miglia dalla costa. No, non è la solita “bufala”, ma quello che è accaduto un paio di giorni fa al largo del litorale manduriano, dove due pescatori hanno tratto in salvo un cane che, ormai stremato, stava rischiando di annegare. Un gesto apprezzatissimo soprattutto dai movimenti animalisti che non hanno mancato di esprimere il proprio ringraziamento agli autori del salvataggio, rimarcando nel contempo la necessità di un intervento da parte delle Autorità competenti affinché venga fatta piena luce su quanto verificatosi. A chiarire il concetto, attraverso una nota stampa, è la responsabile del Movimento Animalista per la provincia di Taranto, avv. Monica Abrescia.

“Nell’esprimere il mio più sentito ringraziamento agli autori del salvataggio di un cagnolino effettuato l’altra mattina al largo del litorale manduriano – esordisce l’avv. Abrescia – non posso non formulare delle amare riflessioni. Se il tutto è stata conseguenza di una “disattenzione” dei proprietari che avendo deciso di fare una gita in barca con il proprio cane non si sono accorti che questo è scivolato in mare, be’ allora la speranza è che la prossima volta usino più attenzione. Ma se così non è andata… allora non si può non condannare fermamente quello che, purtroppo, deve esser ritenuto il gesto di sconsiderati. Dando per scontato che sia impossibile che il povero cagnolino abbia potuto decidere autonomamente di prendere il largo, spingendosi fino ad oltre due miglia dalla costa, mi sento autorizzata ad ipotizzare che dietro l’accaduto ci sia stata la mano di qualcuno. Secondo scenari che speriamo siano smentiti, si può supporre che quel “qualcuno” abbia deliberatamente condotto il cane in alto mare per poi abbandonarlo. Un episodio su cui chiedo a chi di dovere di indagare anche perché, qualora dovesse trovare conferma l’ipotesi dell’abbandono, non sembra che si tratti di un fenomeno isolato.”

“Il rischio – continua la responsabile provinciale del Movimento- che una “pratica” del genere da parte di chi voglia sbarazzarsi di animali possa prendere piede è tutt’altro che trascurabile. Al momento non sappiamo se in precedenza anche altri cani siano stati abbandonati in mare e mandati a morte certa. L’altra mattina è stato solo il caso a voler scongiurare l’annegamento del cane. Ma forse non sempre ci saranno dei “salvatori” al posto ed al momento giusto. Nella speranza che simili episodi non debbano più verificarsi- conclude l’Avv. Abrescia-, il Movimento Animalista pugliese auspica che le Autorità preposte, magari con la collaborazione delle associazioni di volontari e di tutti quei cittadini che condannano violenze e maltrattamenti nei confronti degli animali, riescano a risalire agli autori di una simile crudeltà.”