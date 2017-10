Trofeo del Mare: oggi la vittoria dell’imbarcazione del Battaglini

Nonostante il tempo variabile e i piovaschi improvvisi si è svolta in Mar Grande la Veleggiata con imbarcazione tipo “Tridente 16” suscitando l’entusiasmo tra tutti gli studenti partecipanti. L’attività in programma venerdì prossimo è stata anticipata a oggi per sfruttare le migliori condizioni di mare e vento. Erano 12 le imbarcazioni a sfidarsi, ciascuna avente a bordo uno Skipper esperto della Marina Militare o degli altri Circoli Velici partner del Trofeo del Mare, e 3 o 4 studenti alle manovre di fiocco, randa e barra del timone.

Al termine di un serrato confronto, all’ultima boa l’ha spuntata l’imbarcazione dell’Istituto Battaglini che ha anticipato l’arrivo di quelle dell’Istituito Righi (2° Arrivato) e quella dell’Istituto De Ruggeri di Massafra (3°arrivato).

“Anche gli studenti della voga si stanno impegnando a fondo e con entusiasmo”, racconta Barbara Gatti, la responsabile della Vogatori Taras. Stamane presso il molo S’Eligio, i ragazzi del Righi a causa della pioggia si sono cimentati con nodi marinari; nel pomeriggio invece i ragazzi del Cabrini e dell’Archimede grazie alle condizioni meteorologiche tornate favorevoli hanno fatto pratica di voga, stimolati dalle selezioni in corso per la formazione degli equipaggi che disputeranno la regata di sabato prossimo.