Ilva, Aditya Mittal: ha un grandissimo potenziale, ubicazione ideale

“L’industria dell’acciaio e’ colma di sfide e Ilva non fa eccezione”, ha detto al Forum Conftrasporto di Cernobbio l’amministratore delegato Europa di Mittal, Aditya Mittal. “Io lavoro da 22 anni in questo settore – ha aggiunto – si tratta di gestire gli stakeholder, i dipendenti, il business. L’industria dell’acciaio e’ estremamente importante all’interno di una comunita’, perche’ ha un forte impatto anche su molti posti lavoro, anche del settore del trasporto. Quindi anche da un punto di vista economico-strategico riveste una importanza di grande rilievo e noi ci prendiamo questa responsabilita’ molto seriamente. E’ qualcosa che noi sappiamo che dobbiamo gestire su base quotidiana e in cui dobbiamo eccellere su base quotidiana”. L’Ilva, ha ribadito Aditya Mittal, “ha sofferto moltissimo nel corso degli ultimi anni, si e’ visto soffrire i dipendenti per via delle incertezze del suo futuro. Si e’ vista la sofferenza nella operativita’ che non e’ migliorata, anzi c’e’ stato un declino della produzione su base annuale. E, ancora piu’ importante, abbiamo visto una comunita’ che ha largamente e fortemente sofferto e per via di tutti i problemi ambientali che conosciamo. Ilva e’ vicina alle citta’ e c’e’ stato un non rispetto ambientale di tutte le comunita’ dove si trova Ilva. Il nostro lavoro e’ prima di tutto migliorare queste condizioni. Come possiamo noi gestire un business in maniera adeguata, giusta, come possiamo assicurare che ci occuperemo di stakeholder e dell’ambiente”. (Radiocor)