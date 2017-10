Ilva, sindacati: la totale riuscita dello sciopero ha fatto sospendere il tavolo

“La totale riuscita dello sciopero odierno ha fatto sospendere il tavolo ministeriale”. Lo dicono fonti sindacali dopo aver appreso che il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, ha riferito ad Arcelor Mittal che non è accettabile aprire un tavolo senza che siano garantite le condizioni contrattuali dei lavoratori.

Fim, Fiom, Uilm e Usb ritengono che a queste condizioni non “ci sarà nessuna trattativa e inoltre hanno deciso di convocare per domani mattina, 10 ottobre, alle ore 8.30 il Consiglio di fabbrica per decidere le possibili ulteriori iniziative e mobilitazioni da intraprendere”. Al di là delle rassicurazioni fornite dal governo, le sigle sindcali ritengono altresì insoddisfacente che si discuta esclusivamente delle forme di garanzia e di salario, escludendo le questioni occupazionale, sanitaria e di rilancio del sito di Taranto mediante opportuni investimenti.

“Esprimiamo forte e comune contrarietà a logiche di licenziamenti, così come nessuno scambio può essere ipotizzato su questioni di occupazione con ambiente – spiegano – lo sciopero è confermato per i restanti turni e la straordinaria partecipazione odierna ha dimostrato che soltanto uniti si possono vincere le battaglie”.