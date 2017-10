Casi di malaria a Taranto: migliorano le condizioni dei quattro pazienti

Arrivano degli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dei quattro pazienti ricoverati presso il Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Taranto con diagnosi di Malaria da Plasmodium falciparum.

“La Direzione Generale dell’ASL di Taranto sta continuando a seguire con attenzione l’evolversi della situazione – si legge in una nota stampa – il Direttore del Reparto Malattie Infettive, dott. Giovanni Battista Buccoliero, comunica che stamani tutti i pazienti sono asintomatici e gli esami di laboratorio tendenzialmente migliorano. Gli esami emoscopici di controllo per la ricerca del Plasomodium falciparum sono risultati negativi per tutti i pazienti, indice di risposta positiva alla terapia. Nel giro di qualche giorno tre di loro potrebbero essere già dimessi”.