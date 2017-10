Ilva, arriva la lettera sugli esuberi: ecco i numeri previsti

A questi si aggiungono 45 dirigenti e i dipendenti francesi di Sacova (40) e Tillet (30). Gli esuberi, come assicurato dal Governo, saranno impiegati nelle attività di ambientalizzazione del sito di Taranto gestito dall’Amministrazione Straordinaria.

Successivamente al perfezionamento dell’operazione di acquisizione e nei termini previsti dall’accordo sindacale conclusivo relativo alla procedura, Am Investco intende assumere 10mila lavoratori dipendenti secondo questo scherma per quadri, impiegati e operai: Taranto 7.600, Genova 900, Novi Ligure 700, Legnaro 30, Marghera 45, Milano 160, Paderno 40, Racconigi 125; Ilvaform 35, Taranto Energia 90, Ism 160 (totale 9.885).

È indirizzata alle organizzazioni dei lavoratori e ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico la lettera che la Am Investco, la nuova proprietà dell’Ilva, e la gestione commissariale hanno come bozza di lavoro della trattativa che inizierà lunedì 9 ottobre.

