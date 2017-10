Italcementi precisa: il passaggio degli asset industriali di Cementir Italia non è concluso

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Italcementi Spa relativa ad un articolo pubblicato sul nostro sito (link: http://www.inchiostroverde.it/cementir-taranto-futuro-bonifica/).

“In merito all’articolo pubblicato in data 5 ottobre riguardante lo stabilimento Cementir di Taranto – è scritto – si precisa che il passaggio di proprietà degli asset industriali di Cementir Italia a Italcementi non è ancora concluso. Il compimento dell’acquisizione è infatti condizionato al via libera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. È prevedibile che il definitivo passaggio degli asset, come già comunicato in occasione dell’annuncio dell’accordo, possa avvenire con l’inizio del prossimo anno. Fino alla conclusione dell’operazione, le due società restano tra loro indipendenti”.