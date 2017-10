Regione Puglia, M5S presenta le firme della petizione “Save Pertusillo”

I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle stanno per presentare la petizione “Save Pertusillo” lanciata da oltre 70 gruppi tra associazioni e meetup locali, e firmata questa estate da migliaia di cittadini pugliesi. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 ottobre, alle ore 11, nella sede del Consiglio regionale pugliese.

“Il centro Estrazione Oli vicino all’invaso del Pertusillo – spiegano i cinquestelle – rappresenta un rischio concreto, anche l’ENI ha confermato alcuni sversamenti e pertanto la situazione va costantemente monitorata per evitare che un invaso così importante venga irrimediabilmente contaminato da inquinanti. La raccolta di migliaia di firme per la Petizione rivolta al Governatore Emiliano e all’Acquedotto Pugliese rappresenta quanto sia forte preoccupazione dei pugliesi per quanto riguarda la qualità dell’acqua proveniente dall’invaso lucano.”