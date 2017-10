TARANTO – C’è grande curiosità nei confronti di “Cammini LTER”, l’iniziativa itinerante che la rete di Ricerca Ecologica di Lungo Termine LTER-Italia organizza periodicamente per far conoscere le proprie attività ad un ampio pubblico. Interessanti gli itinerari previsti dall’edizione 2017 – Antropica – il cui nome allude al periodo attuale caratterizzato da un forte impatto delle attività umane sull’ambiente, con conseguenze sui sistemi naturali che gli esperti definiscono allarmanti.

Antropica attraversa in bicicletta piccoli e grandi centri della Campania, Basilicata e Puglia, congiungendo idealmente tra loro il Golfo di Napoli, in cui è compresa l’area di Bagnoli, e il Mar Piccolo di Taranto: due dei più importanti siti LTER dell’Italia meridionale, entrambi fortemente condizionati da attività antropiche che hanno e continuano ad avere un forte impatto sull’ambiente

Tra gli eventi previsti nella provincia ionica, segnaliamo quello a Palagianello, in programma venerdì prossimo, dalle ore 12.00 alle 15.00. Nel percorso da Matera a Taranto, il 6 ottobre, si farà tappa al Castello Stella Caracciolo di Palagianello, per incontrare l’associazione Bocche del Vento, Augeo e altri operatori ed esperti della terra delle Gravine. Dopo un momento di confronto e condivisione delle esperienze, ci sarà una visita al Castello e per chi lo vorrà sarà possibile avere a disposizione delle biciclette per proseguire tutti insieme il percorso verso Taranto.

PROGRAMMA 6 OTTOBRE

Il territorio delle gravine e le attività dell’associazione Bocche del vento di Lilia Carucci

Un progetto per Taranto: Green Routes di Maria Distratis

Il giardino delle piante tintoree di Dimitris Evaggelu

Modera l’incontro: Elisabetta Falchetti

Light lunch

Visita al Castello Stella Caracciolo di Palagianello

Percorso in bici verso Taranto

Un altro giorno di eventi è previsto a Taranto per sabato 7 ottobre, dalle ore 10,30 alle 12,30.

PROGRAMMA 7 OTTOBRE

Percorso esplorativo in alcuni quartieri di Taranto, con appuntamento davanti al Municipio.

Arrivo a Palazzo Ulmo per visita alla mostra WeAreTaranto: Bird Listening, il lavoro fotografico che documenta il laboratorio dell’artista Guendalina Salini (piantare e seminare parole di speranza per Taranto) e l’istallazione sonora ideata e realizzata dall’architetto Marcus Briegel, con la collaborazione del sound artista Loris Ligonzo e del naturalista Marco D’Errico (WWF di Taranto). Sarà possibile ascoltare gli uccelli di Taranto, ora per ora, nella stagione estiva.

Testimonianza dei ragazzi dell’Istituto Calò di Taranto, che hanno lavorato sull’immagine di Taranto con fotografi e videomaker (progetto Green Routes).